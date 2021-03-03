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11:03 03.03.2021

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

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Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду.

Согласно им, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где превышен уровень госпитализаций и коэффициент выявления случаев, входят в "красную" зону по COVID-19.

Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области входят в "оранжевую".

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

 

Теги: #covid_19 #зоны
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