Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 12 областях, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду.

Согласно им, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, где превышен уровень госпитализаций и коэффициент выявления случаев, входят в "красную" зону по COVID-19.

Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области входят в "оранжевую".

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.