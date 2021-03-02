Аваков не исключает объединения всех материалов, на основе которых были введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в одно производство

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что ряд уголовных дел и материалы, которые стали основанием для введения санкций Советом национальной безопасности и обороны, будут объединены в одно производство, и его расследованием займётся Служба безопасности Украины.

"Эти двое (Виктор Медведчук и Тарас Козак - ИФ) - народные депутаты. По факту деятельности, которая легла в основу санкций, несомненно, есть соответствующие производства, несколько производств по трубам, по деятельности этих компаний, в том числе, в Национальной полиции. Они старые. Вероятнее всего, генеральный прокурор будет их объединять в какое-то единое производство, вероятнее всего, в СБУ, и это будет иметь поступательное развитие",- сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник, отвечая на вопрос о том, будут ли уголовные дела по Медведчуку и Козаку.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ.

В тот же день СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведучка одним из бенефициаров СЗН, однако партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что депутат и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".