Апелляционная палата ВАКС отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении экс-министра энергетики Насалика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности и назначила рассмотрение дела, сообщает пресс-служба ВАКС.

"2 марта Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24.11.2020 года о закрытии уголовного производства №4218000000002019 от 17.08.2018 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины в отношении экс-министр энергетики и угольной промышленности. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Органами досудебного следствия обвиняемому инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно - представление заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре энергетики Игоре Насалике.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование в отношении экс-министра энергетики Игоря Насалика.

Расследованием было установлено, что в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако, в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Действия министра квалифицированы по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 9 июля по согласованию с прокурором САП уведомили о подозрении Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений. Насалик считает безосновательным уведомление НАБУ и САП о подозрении.

Источник: https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/473938373974961