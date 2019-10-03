ВАКС не удовлетворил апелляцию защиты Насалика относительно сообщения о подозрении - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не удовлетворила апелляционную жалобу адвокатов экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика касательно уведомления его о подозрении.

"3 октября 2019 года с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, об отмене подозрения в уголовном производстве по внесению недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления с 2015-2018 годы," – сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг.

Отмечается, что коллегия судей оставила в силе решение суда первой инстанции, который согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Насалика, не обнаружив доказательств нарушения порядка уведомления о подозрении.

Как сообщалось, расследованием было установлено, что в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

9 июля детективы НАБУ по согласованию с прокурором САП уведомили о подозрении Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

Насалик считает безосновательным уведомление НАБУ и САП о подозрении.

"Никакого обыска в моем доме в Козине не было, как не было и расписок - только "липа", что уже установлено экспертизой МВД и СБУ. А что касается подозрения НАБУ и САП о якобы декларирования мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение была подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019 года", - написал он на своей странице в Facebook.

7 августа детективы НАБУ приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве.