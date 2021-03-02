В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 336 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 194 человек, умерли 162 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев - 162; выздоровело – 5 194 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля - о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 357 470 человека, 26 212 человек - умерли, выздоровели – 1 176 918 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).