События

08:27 02.03.2021

В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

2 мин читать
В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 336 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 5 194 человек, умерли 162 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 336 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 02 марта 2021 года. В частности, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев - 162; выздоровело – 5 194 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных, 23 февраля - о 4 182 новых случаях, 22 февраля было 3 206 случаев, 21 февраля - 4 489 новых больных коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 357 470 человека, 26 212 человек - умерли, выздоровели – 1 176 918 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:20 02.03.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

07:15 02.03.2021
Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

07:14 02.03.2021
Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

07:11 02.03.2021
На 19 платформах киевского метрополитена установили дефибрилляторы

На 19 платформах киевского метрополитена установили дефибрилляторы

06:53 02.03.2021
Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

05:29 02.03.2021
Украина усилит сотрудничество с трастовым фондом НАТО по медицинской реабилитации военнослужащих

Украина усилит сотрудничество с трастовым фондом НАТО по медицинской реабилитации военнослужащих

02:46 02.03.2021
Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

01:39 02.03.2021
Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

00:31 02.03.2021
Министр культуры: Делаем все, чтобы и в период пандемии украинский кинобизнес имел поддержку государства

Министр культуры: Делаем все, чтобы и в период пандемии украинский кинобизнес имел поддержку государства

00:03 02.03.2021
Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

Минздрав планирует летом дойти до 7 млн вакцинаций в месяц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $125 млн

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту партии интернет-спутников Starlink

Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Высшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя первого главы дипведомства Анатолия Зленко -

Кабмин ФРГ пообещал провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2"

Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Саркози подаст апелляцию на приговор по делу о коррупции - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА