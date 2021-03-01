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19:36 01.03.2021

На должность руководителя САП подали 111 заявлений - Transparency International

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На должность руководителя САП подали 111 заявлений - Transparency International

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) свои заявления подали 111 человек, сообщает Transparency International Ukraine в понедельник.

"Среди претендентов на должность руководителя САП - действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов и Игорь Семак, глава комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин, экс-руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и председатель правления ТI Украины Андрей Вишневский", - отмечается в сообщении со ссылкой на данные, обнародованные в ходе заседания Конкурсной комиссии по избранию руководства САП.

В нем подчеркивается, что всего на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуры подалось 169 кандидатов. На должность руководителя отправили 111 заявлений, на заместителя - 90, начальника отдела - 75.

"128 юристов примут участие в конкурсе, 41 кандидата не допущено из-за формальных оснований", - сообщают в TI.

На очередном заседании 1 марта комиссия внесла изменения в проходной балл: 80 баллов в тестировании на знание законодательства и 110 баллов - в тестировании на общие способности.

Также, на сайте Офиса генерального прокурора опубликовали перечень вопросов для тестирования на знание законодательства.

После проведения тестов на профессиональные и общие способности – планируются собеседования, а для потенциального руководителя САП и его заместителя еще и тестирования на полиграфе.

В финале победителей определят в соответствии с позиций в рейтинге после всех этапов отбора - комиссия не будет проводить итоговое голосование за потенциального победителя.

Как сообщалось, предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий уволился с должности по собственному желанию в августе 2020 года. Соответствующий приказ подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

С тех пор исполняющим обязанности руководителя САП стал Максим Грищук.

 

Теги: #сап #конкурс
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