Кучма о смерти первого главы МИД Анатолия Зленко: он не просто любил свою работу, он – жил ею

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма отреагировал на известие о смерти первого министра иностранных дел Украины (1990-1994, 2000-2003) Анатолия Зленко.

"Первый министр иностранных дел независимой Украины, открывал первые посольства в Киеве, готовил первые верительные грамоты украинских послов и сражался за каждую букву наших первых межгосударственных договоров. Человек-легенда, который фактически с нуля создавал украинскую дипломатию. Полиглот, знаток мировой литературы и искусства, чувствовал себя как дома в разных уголках мира", - цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook в понедельник.

По словам второго президента, Зленко был человеком, без помощи которого добиться успехов на международной арене Украине было бы "гораздо труднее".

"Зленко не просто выполнял свою работу - он жил ею. В том числе благодаря ему Украина становилась не только независимой, но и европейской. В том числе благодаря ему Украину начали воспринимать не только как новый фрагмент отдельного цвета на мировой карте, а как настоящее государство. Как реального игрока, чей голос слышали и с чьими интересами считались", - отметил Кучма.

Он рассказал, что в первые дни после своего избрания президентом, он встретился с Анатолием Зленко и попросил на его собственный выбор "закрыть" одно из важнейших направлений украинской дипломатии, возглавив или посольство в США, или представительство в Организации Объединенных Наций (ООН).

"Зленко выбрал Нью-Йорк - и уже через три года его упорной работы наивысшее кресло самой авторитетной мировой организации, то есть должность Председателя Генеральной Ассамблеи ООН, занял еще один корифей украинской дипломатии, Геннадий Иосифович Удовенко. А Зленко после этой победы отправился защищать украинские интересы в Европу, интеграцию с которой мы как раз тогда впервые определили как украинский стратегической цели. Еще через несколько лет он принял мое предложение снова возглавить министерство иностранных дел ...", - рассказал второй президент.

Он призвал украинцев помнить умершего дипломата не просто потому, что он был первым, но и потому, что он "был одним из лучших".

"Прекрасная работа, Анатолий Максимович. Для меня это было честью. Спасибо за все. Светлая память", - добавил Кучма.

Как сообщалось, Зленко умер на 83-м году жизни. Он возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство в 1991-94 и 2000-03 годах, в 1994-97 гг был постоянным представителем Украины при ООН, а в 1997-2000 – при ЮНЕСКО.