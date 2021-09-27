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18:56 27.09.2021

Кучма в Киеве встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине

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В Киеве прошла встреча второго президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида Кучмы со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннуненом, стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей.

"Встреча состоялась по инициативе посла Киннунена. Леонид Кучма поздравил господина посла с началом его работы в Украине и в ТКГ и пожелал успехов в деле восстановления мира в нашей стране. В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских договоренностей", - написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Так, Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно блока по безопасности: полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление Украиной контроля над границей.

 

Теги: #киннунен #кучма
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