Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о перспективе внедрения IT-технологий в судебной системе - большинство бюрократических судебных процедур будет онлайн.

"Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами, в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия".

Это будет означать, что "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - пояснил он.