События

15:24 27.02.2021

Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

1 мин читать
Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Пожар в одной из палат в городской больнице №1 в Черновцах не связан с проблемами с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было, заявил городской голова Роман Кличук.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - написал Кличук в соцсети Facebook.

"Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Узнать о том, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103", - добавил мэр.

Теги: #взрыв #больница #черновцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 27.02.2021
В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

В Черновцах полицейские устанавливают обстоятельства возникновения пожара в больнице

16:06 27.02.2021
Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов – СМИ

14:40 27.02.2021
ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

14:32 27.02.2021
В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

14:24 27.02.2021
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

14:18 27.02.2021
В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

12:00 25.02.2021
На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

22:39 20.02.2021
Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

18:41 17.02.2021
Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

16:17 12.02.2021
В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

ГСЧС: один человек погиб, ещё один пострадал в результате вспышки кислородной трубы в больнице в Черновцах

В результате взрыва в больнице в Черновцах один человек погиб, один получил ожоги – источник

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В БОЛЬНИЦЕ В ЧЕРНОВЦАХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, ОДИН ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ - ИСТОЧНИК

В Черновцах произошел взрыв в городской больнице, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

В Азербайджане зафиксирован суточный рост числа заражений COVID-19

В Киеве завершилась акция протеста против приговора Стерненко

В Эстонии 300 доз вакцины от COVID-19 испортились при транспортировке

Собак Леди Гаги, которых похитили со стрельбой, вернули певице

МВД поблагодарило протестующих за мирную акцию на Банковой

Активисты бросают в здание Офиса генпрокурора фаеры и взрывают петарды

Украинский боец подорвался на мине в районе пгт Луганское, его госпитализировали

Сторонники Стерненко ожидают его освобождения в течение недели, с 7 марта акция может стать бессрочной

В Киеве за сутки выявили 580 новых случаев COVID-19, госпитализированы 111 человек

Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА