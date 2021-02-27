Возгорание в больнице в Черновцах не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона не было – мэр

Пожар в одной из палат в городской больнице №1 в Черновцах не связан с проблемами с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было, заявил городской голова Роман Кличук.

"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", - написал Кличук в соцсети Facebook.

"Пожар удалось сразу же локализовать, и соседние палаты не пострадали. Но в них пока стоит ужасный запах, поэтому 20 пациентов из этих палат были эвакуированы в другие больницы. Узнать о том, кто и где находится, родственники могут по телефону 550-103", - добавил мэр.