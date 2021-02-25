Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли назвал вакцины и вакцинацию против COVID-19 предвестниками экономического возрождения Евросоюза.

"Мы констатируем, что это элемент, действующий на пользу экономике", - заявил глава Европарламента в четверг в Брюсселе на пресс-конференции после своего выступления на видеосовещании глав государств и правительств стран ЕС, которые обсуждают проблемы борьбы против пандемии коронавируса.

Говоря об опыте, накопленном с начала коронавирусного кризиса, Сассоли отметил "некоторое число недостатков, которые надо срочно исправлять".

"Например, что касается снабжения вакцинами. С одной стороны, должны соблюдаться контракты (о поставках вакцин - ИФ). И для этого необходима транспарентность, так как только транспарентность создаст доверие общественного мнения к Европейскому союзу. Но параллельно мы должны развивать во всех странах, где это возможно, мощные производственные линии, способные обеспечивать снабжения вакцинами", - сказал председатель Европарламента.

По его словам, "это совершенно необходимо, это неотложно". "Это не вопрос денег, фондов, а вопрос воли", - считает он.

Без этого, указал Сассоли, нельзя будет противостоять последствиям пандемии, "и особенно: без этого мы не будем в состоянии соблюсти сроки, которые установили, то есть 70% европейского населения, вакцинированного до конца лета 2021 года".

"Нам нужна единая европейская политика - вот урок из кризиса COVID-19", - подчеркнул глава Европарламента. Она будет выгодна всем европейцам, пояснил он.

Поэтому, продолжил Сассоли, он против - и доложил об этом Европейскому совету - двусторонних соглашений между государствами-членами и фармацевтической промышленностью. "Нужно улучшать свойства Европейского союза, мы не можем давать обратный ход", - заявил председатель ЕП.

В ответ на вопрос, что выполнение графика поставок в ЕС вакцин начинает беспокоить государства-члены, и Венгрия, которая недовольна задержкой централизованного снабжения вакцинами, объявила о закупке большой партии вакцин китайского производства и будет первой страной союза, вакцинирующей свое населения препаратом, не получившим одобрения Европейского агентства лекарственных средств, Сассоли повторил: "Я против двусторонних соглашений, которые могут навредить действиям ЕС и которые могут также навредить сертификации безопасности вакцин. Я думаю, что это ошибочный путь".