ВАКС взял под стражу экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Яценко, с альтернативой ареста в более 52 млн грн

В ночь на четверг, 25 февраля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн грн, на два месяца с альтернативой ареста 52 млн 210 тыс. грн, сообщило сообщило "Громадское".

"Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко до 22 апреля 2021 года. Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52 млн 210 тыс. грн", – сказано в сообщении на сайте издания в четверг утром.

В информации подчеркивается, что прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн грн, поскольку Яценко фигурирует в деле о хищении почти 137 млн грн.

Также отмечается, что в случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет, и не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение все паспорта.

Как сообщалось, 23 февраля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Источник: https://hromadske.ua/posts/odnogo-z-topfigurantiv-spravi-privatbanku-vidpravili-pid-vartu-z-mozhlivistyu-zastavi