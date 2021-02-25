События

07:41 25.02.2021

ВАКС взял под стражу экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Яценко, с альтернативой ареста в более 52 млн грн

1 мин читать
ВАКС взял под стражу экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Яценко, с альтернативой ареста в более 52 млн грн

В ночь на четверг, 25 февраля, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн грн, на два месяца с альтернативой ареста 52 млн 210 тыс. грн, сообщило сообщило "Громадское".

"Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко до 22 апреля 2021 года. Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52 млн 210 тыс. грн", – сказано в сообщении на сайте издания в четверг утром.

В информации подчеркивается, что прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн грн, поскольку Яценко фигурирует в деле о хищении почти 137 млн грн.

Также отмечается, что в случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет, и не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение все паспорта.

Как сообщалось, 23 февраля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "ПриватБанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

 

Источник: https://hromadske.ua/posts/odnogo-z-topfigurantiv-spravi-privatbanku-vidpravili-pid-vartu-z-mozhlivistyu-zastavi

Теги: #приватбанк #вакс #яценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 24.02.2021
Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

Рассмотрение кассации ПриватБанка по делу против компаний Суркисов невозможно до предоставления судом первой инстанции материалов – Верховный суд

20:22 23.02.2021
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

11:49 23.02.2021
Генпрокурор заявила об отсутствии политической подоплеки в деле "ПриватБанка"

Генпрокурор заявила об отсутствии политической подоплеки в деле "ПриватБанка"

10:36 23.02.2021
Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн – генпрокурор

Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн – генпрокурор

18:06 22.02.2021
Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на самолете "Розы Ветров"

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на самолете "Розы Ветров"

16:24 22.02.2021
ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка, который снова не явился в суд

15:48 22.02.2021
Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

Экс-замглавы правления ПриватБанка Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, генпрокурор согласовала подозрение

15:09 22.02.2021
Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

Правоохранители пытаются задержать экс-первого зампреда ПриватБанка Яценко - источник

11:48 22.02.2021
Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

Украинцы в январе-2021 в два раза чаще рассчитывались cashless в терминалах ПриватБанка

19:00 19.02.2021
Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

Зеленский подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО"

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 112,5 млн, число жертв - 2,49 млн

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

Си Цзиньпин заявил о полном преодолении бедности в Китае

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

В Тернополе 6 детей пострадали в результате вспышки кишечной инфекции

Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США для ряда категорий иностранцев

Вакцина Pfizer от COVID-19 эффективна на 92% после введения двух доз и на 62% - после первой

На Буковине увеличилось количество суточной заболеваемости коронавирусом, с начала эпидемии заразилось более 53 тыс. человек

В США около 66,5 млн человек вакцинировались от COVID-19 - центры по контролю заболеваний

Moderna отправила на испытания обновленную вакцину против южноафриканского варианта COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА