События

12:50 24.02.2021

Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры

1 мин читать
Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская считает, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит, так как это приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры.

"Я думаю, что мы не перейдем на латиницу потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что последствия такого переход будут иметь очень большие культурные потери, что является недопустимым.

 

Теги: #язык #латиница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 11.02.2021
Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

15:21 11.02.2021
Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

18:01 01.02.2021
В секретариат языкового омбудсмена с 16 января поступило 407 жалоб и обращений граждан

В секретариат языкового омбудсмена с 16 января поступило 407 жалоб и обращений граждан

09:36 29.01.2021
Rozetka отказалась от ведения русскоязычных каналов на YouTube

Rozetka отказалась от ведения русскоязычных каналов на YouTube

16:34 28.01.2021
Казахстан планирует поэтапно перейти на латиницу до 2031

Казахстан планирует поэтапно перейти на латиницу до 2031

13:05 27.01.2021
Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

13:29 26.01.2021
Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

Данилов о заявлении секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка: в советах России по этому вопросу мы не нуждаемся

03:42 25.01.2021
Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

03:42 25.01.2021
Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

19:29 24.01.2021
Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует в среду, 24 февраля

Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но российская сторона вновь не открыла пропуск

В Луганской области в результате обстрелов российскими наемниками позиций ВСУ погиб мирный житель

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Для получения украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1

Новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова" позволит присвоить его Кернесу

На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

Атлантический воздух принесет в Украину потепление

В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

Разумков передал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД на подпись президенту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА