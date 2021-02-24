Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры

Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская считает, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит, так как это приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры.

"Я думаю, что мы не перейдем на латиницу потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что последствия такого переход будут иметь очень большие культурные потери, что является недопустимым.