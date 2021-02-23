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20:00 23.02.2021

Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

Проживающий в Украине и имеющий украинское гражданство экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник вечером призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты.

В видеообращении в социальных сетях он вновь осудил задержание сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. "Мелия, я в этом уверен, выйдет (из заключения) очень скоро. Кто его поймал, кто сейчас осуществляет насилие над грузинским народом, они сядут очень надолго", - заявил Саакашвили.

"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", - добавил бывший президент.

Ранее представители грузинских властей неоднократно обвинили Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Ситуация в Грузии обострилась после задержания во вторник Мелия, который является председателем основанной Саакашвили партии. Оппозиция в связи с арестом Мелия анонсировала акции протеста. Евросоюз, США, ОБСЕ призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.

Теги: #грузия #оппозиция #саакашвили #призыв
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