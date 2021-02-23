Килограммы амфетамина в упаковках из-под сока: в Одессе СБУ блокировала межрегиональный наркотрафик

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе межрегиональный канал поставки амфетамина.

"Сотрудники СБУ получили оперативную информацию о попытке участников наркогруппировки наладить механизм переправки амфетамина из Киева в Одесскую область для продажи. "Товар" для заказчиков должны были привезти наркокурьеры из столичного региона", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали одного из наркодельцов на автовокзале областного центра. При осмотре его багажа обнаружено почти 4 килограмма амфетамина. "Злоумышленник скрыл запрещенные вещества в упаковках из-под сока", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников наркогруппировки.