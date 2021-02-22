События

20:57 22.02.2021

На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

1 мин читать
На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских, подозреваемых в привлечении к уголовной ответственности за незаконную вырубку заведомо невиновного человека.

"Работники полиции доставили на место порубки 9-ти сосен 51-летнего местного жителя и предоставили ему бензопилу, смазку и бензин. Указанные правоохранители за денежное вознаграждение заставили местного жителя взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Начальнику сектора полиции инкриминируется организация привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины), одному из руководителей этого отделения полиции - подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины), а следователю - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

По данным досудебного следствия весной прошлого года, подозреваемые, чтобы улучшить показатели раскрываемости преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, договорились и приняли меры по искусственному созданию доказательств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, а также причастности к его совершению местного жителя

Теги: #полицейские #харьковщина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 22.02.2021
Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

Телеканал "НАШ" оспаривает решение Нацсовета по телерадиовещанию о назначении внеплановой проверки

14:59 22.02.2021
Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

Суд продолжит подготовительное заседание по делу Кернеса 10 марта

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

19:00 19.02.2021
Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Министр юстиции опровергает существование серьезных перспектив проигрыша ПриватБанком в деле о выплате компаниям Суркисов $350 млн

14:22 19.02.2021
TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

TIU Canada оспорит решение суда об отключении СЭС в Никополе

13:25 19.02.2021
Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" 19 марта

11:30 19.02.2021
Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

Оглашение приговора Стерненко перенесли на следующую неделю

16:09 18.02.2021
Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

11:40 18.02.2021
ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

01:42 18.02.2021
Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Суд оставил подозреваемого в подготовке убийства чиновника СБУ под стражей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

Санкции в отношении сети "Спортмастер" введены на основании данных о работе в Крыму - СБУ

Ситуация в районе ООС на Донбассе контролируема, признаков создания наступательной группировки противника нет - Хомчак

В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный, второй получил ранение

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

Витренко допускает объединение в одну из платежек за газ и его распределение

В Харькове застрелили человека, введен план "Сирена" – полиция

Обновленное правительство Грузии планирует к 2024 году подготовить экономику страны для членства в ЕС

В Украину отправят большие объемы вакцины CoviShield в меру увеличения мощностей ее производства в Индии

Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции

Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Конго: Украина осуждает терроризм во всех его формах

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

Рухнувшей с моста в Десну фурой управлял гражданин Турции, он погиб – МВД Украины

США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА