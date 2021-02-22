На Харьковщине трое полицейских предстанут перед судом за привлечение невиновного к уголовной ответственности

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских, подозреваемых в привлечении к уголовной ответственности за незаконную вырубку заведомо невиновного человека.

"Работники полиции доставили на место порубки 9-ти сосен 51-летнего местного жителя и предоставили ему бензопилу, смазку и бензин. Указанные правоохранители за денежное вознаграждение заставили местного жителя взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Начальнику сектора полиции инкриминируется организация привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины), одному из руководителей этого отделения полиции - подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины), а следователю - привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

По данным досудебного следствия весной прошлого года, подозреваемые, чтобы улучшить показатели раскрываемости преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, договорились и приняли меры по искусственному созданию доказательств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, а также причастности к его совершению местного жителя