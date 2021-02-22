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19:07 22.02.2021

На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

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На Донбассе возле пгт Пивденное боец ВСУ получил осколочные ранения

Недалеко от населенного пункта Пивденное на Донбассе в понедельник еще один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны российских наемников, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 22 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочные ранения", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Так, о действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Как сообщалось, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

 

Теги: #оос #ранение #донбасс
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