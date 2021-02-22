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08:09 22.02.2021

Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

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Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

В Китае и в ряде стран мира уже использовано 43 млн доз вакцин, разработанных Китайской национальной фармацевтической компанией (Sinopharm), сообщили китайские СМИ.

Из них 34 млн доз ушло на прививки непосредственно в Китае, остальные - применены за границей, преимущественно в странах Азии.

Подразделение Sinopharm - China National Biotec Group Company (CNBG), разработало две вакцины от COVID-19. Они одобрены для широкого использования в Китае и чрезвычайного применения в нескольких странах, включая Ирак, Пакистан и Марокко.

Другая вакцина, разработанная уханьским подразделением CNBG, также получила "зеленый свет" для экстренного использования, нацеленного в основном на отдельные группы с высоким риском заражения.

Помимо этих двух продуктов, в Китае есть еще две вакцины - Sinovac Biotech и CanSino Biologics, которые были одобрены в ряде зарубежных стран.

Эти вакцины могут храниться в морозильных камерах холодильников, что делает их потенциально привлекательным вариантом для многих развивающихся стран, которые борются за использование конкурирующих продуктов, таких как вакцины от Pfizer и Moderna, требующих более низких температур для длительного хранения.

Китай оказывает помощь в вакцинации 53 развивающимся странам и имеет экспортные сделки с 22 странами, сообщил на прошлой неделе МИД КНР.

Теги: #коронавирус #использование #китай #вакцины
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