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16:20 21.02.2021

Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

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Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье стартует в Абу-Даби, ОАЭ.

"На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха" от конструкторского бюро "ЛУЧ", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели.

Отечественная высокоточная система залпового огня "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе.

"Также вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300", - говорится в сообщении.

В Концерне добавляют, что на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки предприятий - участников Концерна.

Всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по поводу дальнейшего партнерств.

Завершится выставка 25 февраля. Делегацию Концерна возглавляет его генеральный директор Юрий Гусев. Главой украинской делегации является вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей оборонке есть что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру", - отмечает руководитель Укроборонпрома.

IDEX - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов.

В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представят более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

Украину представляют девять предприятий ОПК, семь из которых входят в Укроборонпром.

Теги: #укроборонпром #оаэ #опк #выставка
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