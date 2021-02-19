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17:58 19.02.2021

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины введет санкции против народного депутата от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"Санкции накладываются на всё имущество, которое есть у господина Медведчука", - отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

Секретарь СНБО пояснил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного производства по статье 258-5 (Финансирование терроризма), в котором фигурируют имена как Виктора Медведчука, так и Оксаны Марченко.

Максимальное наказание, которое предусматривает соответствующая статья УК Украины, - лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На вопрос журналистов, коснутся ли санкции тв-канала. «1+1», где у Марченко есть доля акций, Данилов, сказал, что санкции коснуться только этих акций, их нельзя будет отчуждать.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

Теги: #снбо #санкции #данилов
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