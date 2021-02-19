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00:25 19.02.2021

Зеленский ветировал закон, восстанавливающий проведение конкурсов на должности госслужбы

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Зеленский ветировал закон, восстанавливающий проведение конкурсов на должности госслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"(№4531), сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как следует из карточки законопроекта, Зеленский возвратил закон со своими предложениями в парламент в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон 16 февраля, на следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.

Теги: #госслужба #зеленский #закон
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