Зеленский ветировал закон, восстанавливающий проведение конкурсов на должности госслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"(№4531), сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как следует из карточки законопроекта, Зеленский возвратил закон со своими предложениями в парламент в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон 16 февраля, на следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.