Франция, Германия, Британия и США обсудят Иран

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг с главами МИД Германии и Великобритании Хайко Маасом и Домиником Раабом, а также с американским коллегой Энтони Блинкеном обсудит Иран и региональную безопасность на Ближнем Востоке.

Встреча состоится в Париже, где министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан примет немецкого коллегу Хайко Мааса и британского министра иностранных дел Доминика Рааба. Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к обсуждению в режиме видеоконференции.

Блинкен на этой неделе заявил, что если Иран вернется к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, США сделают то же самое и далее нужно будет работать над соглашением, которое будет "более длительным и прочным, чем первоначальное".

В ответ на это президент Ирана Хасан Рухани опроверг возможность возобновления выполнения в полном объеме ядерной сделки в качестве условия для возвращения в нее США.

"Если США вернутся к выполнению своих обязательств сегодня, мы сделаем то же самое завтра", - заявил Рухани. Он также заявил, что "Иран не собирается вести новые переговоры по СВПД - ни по региональным вопросам, но по вопросам иранского оружия и обороны".

12 февраля МИД Германии, Франции и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором призывают Иран прекратить производство металлического урана и вернуться к выполнению обязательств по СВПД.

Авторы заявления указывают, что нарушения Ираном договоренностей лишают страну шанса реализовать положения СВПД посредством дипломатических усилий.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран начал производство металлического урана. Агентство Associated Press отмечало, что металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы, и что в отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках СВПД по ядерной программе Ирана, который был заключен в 2015 году.

Ранее Иран не изготавливал металлический уран.

В ноябре прошлого года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, план подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.