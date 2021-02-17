События

14:13 17.02.2021

Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

1 мин читать
Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об ограничениях в сфере образования во время адаптивного карантина с 24 февраля.

"На всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень, согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения. Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей)", - написал Шкарлет в Telegram-канале.

Министр отметил, что "красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения.

В случае его установления, продолжать свою работу будут детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных соискателей образования вводится дистанционное обучение.

"Моя позиция по очному обучению учащихся начальной школы остается неизменной. И я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", - добавил Шкарлет.

Теги: #карантин #образование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 17.02.2021
На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

14:17 17.02.2021
Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

Общепит в Украине с 24 февраля сможет работать на час дольше

14:07 17.02.2021
Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

Ткаченко рассказал о карантинных ограничениях для креативных индустрий с 22 февраля

14:01 17.02.2021
Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

13:46 17.02.2021
Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

16:53 16.02.2021
Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - указ

Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - указ

13:31 16.02.2021
Нидерландский суд постановил немедленно отменить в стране комендантский час

Нидерландский суд постановил немедленно отменить в стране комендантский час

09:31 14.02.2021
В крупнейшем городе Новой Зеландии на три дня введут карантин после выявления трех случаев COVID-19

В крупнейшем городе Новой Зеландии на три дня введут карантин после выявления трех случаев COVID-19

16:45 13.02.2021
Минздрав предложит Кабмину новое постановление о карантинных ограничениях – Ляшко

Минздрав предложит Кабмину новое постановление о карантинных ограничениях – Ляшко

11:04 12.02.2021
"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за "критической ситуации" с коронавирусом

Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

Решение о переходе к адаптивному 4-уровневому карантину в Украине вступит в силу на следующей неделе

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН информацию о незаконных обысках и задержаниях в Крыму

Кабмин предлагает урегулировать вопрос электронной переписи населения

Полиция усилит меры безопасности для недопущения провокаций на акциях в годовщину трагических событий на Майдане

Чиновники "Укрзализныци" уличены в краже более 4,5 млн грн на ремонт пригородного вокзала Киева

Кабмин поддержал инициативу МВД создать сервис, упрощающий покупку нового автомобиля

Кабмин ввел возможность изменять и заказывать удостоверения водителя через "Дию"

Наибольшим доверием среди украинцев пользуется вакцина Pfizer – опрос

Шестерых активистов и журналистов задержали в результате массовых обысков и арестов крымских татар в Крыму - МИД

Биткойн продолжает бить рекорды, торгуется выше $51000

Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА