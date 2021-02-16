Экс-замминистра здравоохранения Ковтонюк покинул KSE из-за дискуссий вокруг поддержки ее руководством министра образования

Экс-замминистра здравоохранения, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Павел Ковтонюк покинул KSE из-за дискуссий вокруг поддержки руководством KSE министра образования Сергей Шкарлета.

"В сентябре прошлого года наша команда присоединилась к KSE, одному из лучших интеллектуальных центров в Украине (…) Мы видели, что вместе с KSE мы сможем сделать больше. В январе этого года президент KSE опубликовал совместное фото с министром образования. Эта ситуация вызвала резонанс и дискуссии. Что касается нас, то она обострила вопрос этических убеждений и общих ценностей, которые позволят нам двигаться вперед как части KSE. К сожалению, в течение следующих недель нам не удалось договориться о них. Сегодня я ухожу из KSE", - написал он на своей странице в Facebook.

Ковтонюк сообщил, что за время работы в KSE созданный его командой Центр экономики здравоохранения стал полноценным подразделением школы, команда центра за пять месяцев выросла с четырех до 10 человек.

Центр начал четыре крупных аналитических проектах и еще восемь готов был начать с партнерами в ближайшее время. Также начал разработку четырех онлайн-курсов для менеджеров в здравоохранении и магистерской программы по управлению в здравоохранении. Центр стал лидером мнений в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине, добавил Ковтонюк.

"В KSE мы имели замечательный опыт работы с мощными интеллектуалами и многими талантливыми людьми. Мы пришли в KSE как команда и командой будем двигаться дальше. Мы планируем продолжать делать то, что начали, ведь наша мечта и цели остаются неизменными. Будем заниматься качественной аналитикой, обучением, консультированием для больниц, местной власти, государственных органов и правительства", - написал он о дальнейших планах.

Как сообщила KSE агентству "Интерфакс-Украина", теперь Центр экономики здравоохранения возглавит Юрий Ганиченко, который работает в школе экономики с 2019 года, занимает должность руководителя ключевых проектов, старшего исследователя.

"В дальнейшей работе центр сконцентрируется на усилении аналитической составляющей в принятии решений правительством на основе данных и улучшении качества данных. Среди основных направлений работы будут исследования и дизайн системы реагирования на риски (такие, как COVID-19), внедрение эффективных операционных моделей в медицинских учреждениях и усиление менеджерских практик", - прокомментировал Ганиченко.