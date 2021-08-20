Медицина

15:44 20.08.2021

Решение СНБО об обеспечении граждан Украины медпомощью называет очевидные проблемы, но не предлагает стратегию - эксперт

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Решение СНБО об обеспечении граждан Украины медпомощью называет очевидные проблемы, но не предлагает стратегию - эксперт

В решении СНБО об обеспечении граждан Украины медицинской помощью лишь перечислены очевидные проблемы, но не описаны механизмы их решения, это не рабочий, а политический документ, считает соучредитель Украинского центра здравоохранения, замминистра здравоохранения в 2016-2019 гг. Павел Ковтонюк.

"Это скорее политический акт, претензия президента на то, чтобы показать, что он управляет всеми вопросами в стране. Но этот документ не рабочий, я бы поставил на то, что он не будет исполнен", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в документе не определены приоритетные направления. "По сути это набор утверждений, с которыми нельзя спорить, это самые очевидные проблемы и задания, без определения приоритетности. Список настолько длинный, что выполнить его трудно. Чтобы это стало чем-то практическим, должны появиться какие-то приоритеты, и нужно понимать, какие ресурсы есть для выполнения и какие ограничения по срокам", - сказал он.

Ковтонюк отметил, что для осуществления перечисленных в указе изменений, необходима правительственная стратегия. По его словам, такой документ должен предложить Кабмин.

Ковтонюк также подчеркнул, что в настоящее время в Украине действует закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", согласно которому оплата медицинских услуг из государственного бюджета осуществляет НСЗУ.

"В этом законе есть приконечные положения, в которых были прописаны последующие действия после принятия этого закона. Эти действия заканчиваются 2020 годом, и возникает вопрос, какие последующие действия. Но указ президента не дает ответа на него", - сказал Ковтонюк.

"Такие вещи в указах президента — симптом чего-то неправильного в государстве, когда президент страны, в которой идет война, который должен заниматься международными делами, думает о вторичке и третичке", - сказал он, предположив, что речь идет о внедрении международной классификации медпомощи, предусматривающей первичную, специализированную и экстренную медпомощь.

В целом Ковтонюк считает, что решение СНБО, введенное в действие указом президента, затрагивает вопросы, которые не входят в сферу полномочий президента.

Теги: #медпомощь #снбо #ковтонюк
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