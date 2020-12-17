Реальная загруженность реанимационных ковидных коек в Харькове, Львове и Одессе составляет 74-93% - KSE

В Харькове, Львове и Одессе реальная загруженность реанимационных коек для пациентов с COVID-19 составляет 74-93%, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

"Мы посмотрели на каждую больницу для пациентов с COVID-19, но мы посмотрели, действительно ли это больница, куда госпитализируют поток пациентов, или больница для крайнего случая. Мы исключили медучреждения для детей, психоневрологические больницы, госпитали ветеранов, где мы понимаем, что нет мощной команды для лечения COVID-19, так мы получили основные больницы, куда госпитализируют пациентов с COVID-19. Мы увидели, что из крупных городов только в Днепре ситуация относительно контролируемая и больница серьезно не загружены", - описал ситуацию руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк во время еженедельной презентации результатов исследований KSE.

По данным KSE, фактическая загруженность реанимационных коек в ковидных больницах Харькова составляет 92,78%, в то время, как официальная – 55,85%, во Львове – 74,27% (официальная – 51,74%), в Одессе – 74% (официальная – 39,5%).

При этом фактическая загруженность реанимационных ковидных коек в Киеве составляет 66,57% (официальная – 55,69%), в Днепре – 28,49% (официальная – 27,91%). По словам Ковтонюка, в четырех из пяти больниц, куда фактически госпитализируют пациентов с COVID-19, все реанимационные койки загружены, а в одной больнице не загружена ни одна реанимационная койка.

Он отметил, что при оценке ситуации с COVID-19 и принятии решений нельзя ориентироваться на показатели загруженности коек.

"Мы настаиваем на том, что ориентироваться на загруженность коек при принятии решений нельзя. Несмотря на то, в целом, цифра может быть низкой, но это может создать критическую ситуацию в конкретном городе, где людям нужны койки. Сегодня в Одессе, Львове, Харькове, ситуация приближается к критической", - сказал Ковтонюк.