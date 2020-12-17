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14:51 17.12.2020

Динамику заболеваемости COVID-19 можно будет оценить только после стабилизации ситуации с тестированием - мнение

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Динамику заболеваемости COVID-19 можно будет оценить только после стабилизации ситуации с тестированием - мнение

Динамику заболеваемости COVID-19 в Украине можно будет оценить только после стабилизации ситуации с тестированием и снижения коэффициента выявления, считает руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Основная рекомендация - не расценивать уменьшение количества выявляемых случаев как снижение заболеваемости. Когда тестирование будет более широким, тогда мы сможем выявлять лучше, и только тогда мы сможем утверждать, что заболеваемость снижается. Сейчас коэффициент выявления у нас слишком высокий", - сказал он в ходе еженедельной презентации исследований KSE ситуации с COVID-19

Ковтонюк подчеркнул, что KSE приветствует расширение круга лиц, тестируемых на COVID-19, в частности, включение в него контактных лиц и всех лиц с симптомами ОРВИ.

В свою очередь руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко отметил, что KSE ожидает, что количество умерших от COVID-19 по итогам года может составить 18-25 тыс. человек.

"По основному сценарию до конца года мы ожидаем до 21 тыс. умерших от COVID-19, по пессимистическому сценарию – 25 тыс., по оптимистическому – 18 тыс.", - сказал он.

Теги: #коронавирус #ковтонюк #kse
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