В Украине появился онлайн-справочник национальных фильмов

Государственной агентство по вопросам кино презентовало онлайн-справочник национальных фильмов.

"Рады представить вашему вниманию онлайн-справочник "База национальных фильмов Украины" - полную базу данных по национальным фильмам, профессионалам кинопроизводства и компаниям-производителям Украины. Мы хотим создать бесплатную информационную платформу об аудиовизуальном секторе Украины, которая объединит ведущих специалистов киноиндустрии нашей страны", - сообщила пресс-служба Госкино.

Отмечается, что на данный момент в онлайн-справочнике содержится информация о 2 157 фильмах: созданных при поддержке Госкино (с 2007 года и до сих пор); созданных при поддержке Минкультуры (госзаказ, до 2006 года); современные ленты, созданные без привлечения госфинансирования.

"В справочнике доступна информация о фильмах, созданных не только за период независимости, но и в предыдущие годы, в том числе - фильмы Всеукраинского фотокиноуправления, Украинфильма, киностудии им. Довженко, Укранимафильма, Киевской студии научно-популярных фильмов, Укркинохроники и многих других", - отмечают в ведомстве.

Согласно сообщению, специально для онлайн-справочника сделаны кадры и оцифрованы титры к почти 20% представленных киноработ.

Кроме того, в базе данных 12 713 кинопрофессионалов и 384 компаний-производителей украинского кино.

Ознакомиться с онлайн-справочником можно на сайте Госкино.