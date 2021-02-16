Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает народных депутатов поддержать законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования.

"Дела Майдана" - дело чести для Офиса генпрокурора… В прошлом году мы значительно активизировали следствие в этих процессах. При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам - это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц", - приводит слова Ведениктовой пресс-служба Офиса генпрокурора.

Среди перспектив на этот год, как отметила генпрокурор - завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции о расстрелах на ул.Институтской 20 февраля 2014 года.

"Учитывая периодичность судебных заседаний, мы можем рассчитывать на приговор к концу 2021 года", - сообщила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, в планах начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства страны за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении "титушек", которые по заказу бывшего руководства МВД Украины похищали и пытали участников акций протеста.

"Для этого нам очень необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру "заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального предварительного расследования и судебного разбирательства. На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2164 по этому вопросу. Прошу народных депутатов его поддержать", - подчеркнула генпрокурор.

Она отметила, что за год избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 - бывшие правоохранители, 4 - бывшие чиновники, 2 - гражданские лица.

"Подчеркну, следствие всесторонне расследует все факты преступлений во время Майдана. Это решения суда, которые дают стороне обвинения процессуальную возможность начать в отношении подозреваемых процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования. 20 таких разрешений получено за последний год. Специальное досудебное расследование, то есть заочное, теперь осуществляется относительно 10 бывших сотрудников полка "Беркут"…, - рассказала Венедиктова.

Также Офис генпрокурора инициирует совершенствование уголовного процессуального законодательства, чтобы избавиться от многочисленных коллизий, которые препятствуют более результативному расследованию и негативно влияют на возможность сбора доказательств.

"Рассмотрение уголовных производств в судах слишком длительное и это обусловливает крайне низкую результативность судебного разбирательства в виде приговоров. Но и здесь, несмотря на объективные и субъективные препятствия - перегрузка судов и процессуальные злоупотребления, мы должны идти к главной цели - наказать всех виновных, чтобы победили справедливость и закон, которые были идеалами и целями Революции Достоинства", - подытожила Венедиктова.