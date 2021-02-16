События

10:46 16.02.2021

Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

2 мин читать
Венедиктова просит Раду поддержать законопроект об урегулировании процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает народных депутатов поддержать законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования.

"Дела Майдана" - дело чести для Офиса генпрокурора… В прошлом году мы значительно активизировали следствие в этих процессах. При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам - это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц", - приводит слова Ведениктовой пресс-служба Офиса генпрокурора.

Среди перспектив на этот год, как отметила генпрокурор - завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции о расстрелах на ул.Институтской 20 февраля 2014 года.

"Учитывая периодичность судебных заседаний, мы можем рассчитывать на приговор к концу 2021 года", - сообщила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, в планах начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства страны за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении "титушек", которые по заказу бывшего руководства МВД Украины похищали и пытали участников акций протеста.

"Для этого нам очень необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру "заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального предварительного расследования и судебного разбирательства. На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2164 по этому вопросу. Прошу народных депутатов его поддержать", - подчеркнула генпрокурор.

Она отметила, что за год избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 - бывшие правоохранители, 4 - бывшие чиновники, 2 - гражданские лица.

"Подчеркну, следствие всесторонне расследует все факты преступлений во время Майдана. Это решения суда, которые дают стороне обвинения процессуальную возможность начать в отношении подозреваемых процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования. 20 таких разрешений получено за последний год. Специальное досудебное расследование, то есть заочное, теперь осуществляется относительно 10 бывших сотрудников полка "Беркут"…, - рассказала Венедиктова.

Также Офис генпрокурора инициирует совершенствование уголовного процессуального законодательства, чтобы избавиться от многочисленных коллизий, которые препятствуют более результативному расследованию и негативно влияют на возможность сбора доказательств.

"Рассмотрение уголовных производств в судах слишком длительное и это обусловливает крайне низкую результативность судебного разбирательства в виде приговоров. Но и здесь, несмотря на объективные и субъективные препятствия - перегрузка судов и процессуальные злоупотребления, мы должны идти к главной цели - наказать всех виновных, чтобы победили справедливость и закон, которые были идеалами и целями Революции Достоинства", - подытожила Венедиктова.

Теги: #майдан #прокуратура #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 13.02.2021
Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

09:34 12.02.2021
Нардеп Поляк открыл счет подозреваемых в "кнопкодавстве" депутатов Рады

Нардеп Поляк открыл счет подозреваемых в "кнопкодавстве" депутатов Рады

05:53 12.02.2021
Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

Венедиктова рассказала о завершении кадровой перезагрузки органов прокуратуры

09:49 09.02.2021
Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ жителя Николаева

Правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ жителя Николаева

17:25 04.02.2021
Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

16:57 04.02.2021
Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

12:20 04.02.2021
В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

12:43 02.02.2021
Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

Экс-руководитель ГАСИ явился в прокуратуру по делу о поддельном дипломе

18:29 01.02.2021
Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

21:22 29.01.2021
Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

В Украине за сутки 3 143 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 6 189 человек

Российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям за сутки

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы уже прибыли в Киев - SkyUp

Ограничения движения из-за снега действуют на дорогах в 4 областях – "Укравтодор"

Дело НАБУ о закупке вакцин негативно повлияет на сотрудничество с производителями – Степанов

Пожары в Новоайдарском районе в июле-2020: установлено, что пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена

Застрявшие в Занзибаре украинские туристы вылетели в Киев – спикер МИД Украины

Рекордно низкие температуры и снег оставили без электроэнергии южные штаты США

Во вторник в Украине ожидается холодная погода, без существенных осадков

Суд арестовал двух граждан Украины завербованных ФСБ России с правом внесения залога

За сутки спасатели освободили из снежных заносов почти 130 транспортных средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА