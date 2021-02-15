События

23:15 15.02.2021

В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

1 мин читать
В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

Детский дом и 12 частных домовладений в Пуще Водице под Киевом были аварийно запитаны от дизель-генераторов вследствие пожара на подстанции Юго-Западной железной дороги, сообщили в понедельник вечером ДТЭК Киевские электросети.

Как сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбук, в 20.00 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании на подстанции Юго-Западной железной дороги, от которой были запитаны детский дом и 12 частных домов в Пуще Водице.

На место была направлена аварийная бригада с дизель-генераторами для подключения обесточенных объектов.

"По информации, которая есть в наличии диспетчера, подстанция железной дороги полностью выгорела и подлежит длительному ремонту. Из-за отсутствия возможности запитать дома от других энергообъектов, мы на время ремонтных работ железнодорожников, подключили клиентов к дизель-генератору", – сказано в сообщении.

В ДТЭК отметили, что о возможности восстановления электроснабжения по постоянной схеме будут проинформирую, как только получат информацию от ответственных за энергообъекты Юго-Западной железной дороги об окончании ремонтных работ.

 

Теги: #киевская #подстанция #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:35 12.02.2021
В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

В Черном море у Рыбаковки горел сухогруз, без пострадавших

20:04 12.02.2021
На Киевщине группа чиновников наладила коррупционную "схему" выдачи водительских удостоверений для управления сельхозтехникой

На Киевщине группа чиновников наладила коррупционную "схему" выдачи водительских удостоверений для управления сельхозтехникой

13:48 09.02.2021
В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

В Киеве в медкабинете детсада произошло возгорание, спасатели эвакуировали 124 ребенка - ГСЧС

06:47 07.02.2021
Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

08:37 06.02.2021
В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

17:26 04.02.2021
"Запорожсталь" готова помочь областной инфекционной больнице в восстановлении после пожара и запустит в срок новую кислородную станцию

"Запорожсталь" готова помочь областной инфекционной больнице в восстановлении после пожара и запустит в срок новую кислородную станцию

17:25 04.02.2021
Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

17:22 04.02.2021
Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

12:54 04.02.2021
Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

10:06 04.02.2021
Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко покинула прямой телеэфир "Свободы слова" из-за сексистских высказываний Арестовича

Арестович: Не следует осуждать Кравчука за выступление на российским телеканале, он пытался донести российской аудитории украинскую точку зрения

В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

"Слуга народа" приняла решение о свободном голосовании относительно законопроекта об обороте оружия - Монастырский

Харьковчанин обменивал электронные деньги с помощью запрещенных в Украине российских платежных систем

ВОЗ зафиксировал самое низкое количество случаев заражения COVID-19 в странах мира с октября

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА