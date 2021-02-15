В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

Детский дом и 12 частных домовладений в Пуще Водице под Киевом были аварийно запитаны от дизель-генераторов вследствие пожара на подстанции Юго-Западной железной дороги, сообщили в понедельник вечером ДТЭК Киевские электросети.

Как сообщает пресс-служба компании на своей странице в Фейсбук, в 20.00 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании на подстанции Юго-Западной железной дороги, от которой были запитаны детский дом и 12 частных домов в Пуще Водице.

На место была направлена аварийная бригада с дизель-генераторами для подключения обесточенных объектов.

"По информации, которая есть в наличии диспетчера, подстанция железной дороги полностью выгорела и подлежит длительному ремонту. Из-за отсутствия возможности запитать дома от других энергообъектов, мы на время ремонтных работ железнодорожников, подключили клиентов к дизель-генератору", – сказано в сообщении.

В ДТЭК отметили, что о возможности восстановления электроснабжения по постоянной схеме будут проинформирую, как только получат информацию от ответственных за энергообъекты Юго-Западной железной дороги об окончании ремонтных работ.