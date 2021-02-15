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18:36 15.02.2021

SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

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SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

Украина получила разрешение Турции на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара в Анталию, после чего он отправится в Киев, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось со ссылкой на SkyUp, рейс PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут, учесть правила относительно рабочего времени экипажей, а также получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекаются.

В авиакомпании заявляли, что с 13 по 15 февраля ее представители вели переговоры с авиационными органами страны, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. К переговорам также присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, из-за указанного инцидента на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов.

Теги: #занзибар #skyup #туристы
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