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12:50 14.02.2021

В Беларуси за сутки выявлено 1658 случаев COVID-19

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В Беларуси за сутки выявлено 1658 случаев COVID-19

По данным на 14 февраля, в Беларуси зарегистрировано 268 тыс. 687 случаев коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

За сутки выявлено 1 тыс. 658 новых заражений COVID-19, против 1 тыс. 745 днем ранее. Скончались за минувшие сутки девять больных коронавирусом.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 849 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. Накануне было 1 тыс. 840.

С начала пандемии в стране выздоровели 258 тыс. 202 пациента с COVID-19, за последние сутки выписаны 2 тыс. 222 человек.

Всего в Беларуси проведено 4 млн 681 тыс. 199 тестов на коронавирус, в том числе 18 тыс. 286 за минувшие сутки.

Теги: #covid_19 #беларусь
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