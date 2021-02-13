События

12:21 13.02.2021

В результате обвала крыши пристройки во Львов погиб один человек – ГСЧС

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Утром 13 февраля во Львове произошел обвал одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому, в результате чего погиб как минимум один человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент, разрушивший 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10:36 на улице Садовая, 2А. Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые начали ликвидацию последствий обвала.

"В 11:20 тело погибшего, которое находилось под завалом кровли пристройки, изъято и предварительно передано сотрудникам Нацполиции. От ГСЧС привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавляют в пресс-службе.

Теги: #львов #гсчс #жертва #обвал
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