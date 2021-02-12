В КС поступило представление от 45 нардепов о конституционности отдельных положений Избирательного кодекса Украины

В Конституционный суд Украины в пятницу, 12 февраля, поступило конституционное представление 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положения Избирательного кодекса.

Как сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, авторы ходатайства просят признать книгу третью "Выборы народных депутатов Украины" (статьи 133 - 191 ХХІІІ – ХХХІ), подпункт 2 пункта 2 раздела ХХХХII "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса Украины такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

Отмечается, что с текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление выступил народный депутат Антон Яценко ("За майбутне").