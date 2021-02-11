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20:06 11.02.2021

Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

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Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента коррелирует с политикой Зеленского - советник президента

Упоминание необходимости сохранить независимость Национального банка Украины в резолюции Европарламента коррелирует с политикой украинского президента Владимира Зеленского, полагает советник главы Украинского государства Олег Устенко.

"Упоминание независимости НБУ в резолюции Европарламента – это правильный и логичный месседж, который полностью коррелирует и с позицией президента Зеленского, и с украинским законодательством, и с интересами украинских налогоплательщиков", - сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

Он напомнил, что Зеленский подчеркивал необходимость сохранения независимости центробанка в июле 2020 года во время представления его главы Кирилла Шевченко коллективу НБУ.

"Независимость НБУ – абсолютно признанный факт не только внутри страны, но и в международных финансовых кругах, в том числе в МВФ, для которого независимость регулятора – зона особого внимания", - прокомментировал Устенко.

"Никто и никогда не смеет оспаривать независимость монетарных властей страны. А "истерика", которую устроили некоторые политики в Украине после отставки прежнего главы НБУ, была не чем иным, как обычной политической игрой", - полагает советник президента.

Как подчеркнул Устенко, монетарный совет Нацбанка не должен испытывать никакого давления во время принятия своих решений.

"Вот почему они не пошли на снижение учетной ставки с рекордно низких 6% годовых, за которое так ратовали многие любители быстрого стимулирования экономического роста. Независимость НБУ позволила уберечь экономику и от экспериментов, которые так активно продвигались в жизнь под лозунгом "Зальем экономику дешевыми деньгами", - пояснил он.

Как указано в резолюции Европарламента о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС глубоко обеспокоен высокой степенью систематического политического давления и актами запугивания, совершенными в отношении главы Национального банка Украины, что привело к отставке Якова Смолия с поста главы НБУ в июле 2020 года. Европарламент также призвал украинские власти воздержаться от политического давления на независимые экономические институты и правоохранительные органы.

Теги: #нбу #независимость
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