События

14:43 11.02.2021

Совбез ООН проведет заседание в связи с годовщиной подписания Минских соглашений

1 мин читать
Совбез ООН проведет заседание в связи с годовщиной подписания Минских соглашений

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 февраля, планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17:00 по киевскому времени Украинская делегация для участия в ТКГ будет представлена главой делегации Леонидом Кравчуком", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Украинская сторона предоставит свою оценку состоянию выполнения Минских договоренностей. Также Украина ожидает соответствующей поддержки позиции со стороны международных партнеров.

 

Теги: #совбез #минские_соглашения #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 11.02.2021
Посол Германии в годовщину подписания Минских соглашений: Жаль, что мы пока не успели закончить войну

Посол Германии в годовщину подписания Минских соглашений: Жаль, что мы пока не успели закончить войну

21:16 08.02.2021
Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

04:46 06.02.2021
Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

19:17 03.02.2021
В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

14:14 31.01.2021
Генсек UNWTO прогнозирует восстановление туризма на фоне вакцинации от COVID-19 и рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли предстоящим летом

Генсек UNWTO прогнозирует восстановление туризма на фоне вакцинации от COVID-19 и рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли предстоящим летом

19:54 22.01.2021
МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

МИД: заявление РФ о якобы намерении Украины "отойти от выполнения Минских договоренностей" - очередная попытка оправдать агрессивную политику Кремля

17:14 22.01.2021
Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

Тихановская призвала ООН созвать заседание Совбеза, включив Беларусь в повестку дня

09:47 20.01.2021
Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

Представитель Грузии вновь избран главой Всемирной организации туризма при ООН

20:40 15.01.2021
Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

Более 2 млн человек с COVID-19 скончались в мире, необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом - генсек ООН

22:14 12.01.2021
ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

Власти Киева готовят апелляцию на решение об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры

Европарламент указал Украине на необходимость завершить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

ОАСК отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

На Донбассе от снайперского выстрела погиб боец ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода - СБУ

Переговоры в ТКГ движутся очень медленно, но не в тупике – Арестович

Креминь против инициативы депутатов по отмене штрафов за нарушение языкового законодательства

Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника Бандере во Львове

Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

Wizz Air в связи с открытием новой базы в июне запускает рейсы Бургас - Киев - Бургас

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА