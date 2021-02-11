Совбез ООН проведет заседание в связи с годовщиной подписания Минских соглашений
Совет Безопасности ООН в четверг, 11 февраля, планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17:00 по киевскому времени Украинская делегация для участия в ТКГ будет представлена главой делегации Леонидом Кравчуком", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
Украинская сторона предоставит свою оценку состоянию выполнения Минских договоренностей. Также Украина ожидает соответствующей поддержки позиции со стороны международных партнеров.