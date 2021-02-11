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09:16 11.02.2021

В Малайзии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранцев

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В Малайзии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранцев

Малайзия расширила свою бесплатную программу по вакцинации от коронавируса, включив в нее проживающих в стране иностранцев, сообщают азиатские СМИ.

"Безопасную среду без коронавируса можно получить только, если как можно больше жителей Малайзии сделают прививки", - говорится в заявлении правительственного комитета по вопросам вакцинации.

"Предоставление возможности пройти вакцинацию во время пандемии - это гуманитарный шаг", - отмечается в нем.

Прививку смогут сделать также беженцы, соискатели статуса беженца и иммигранты без документов. Ожидается, что вакцинация в Малайзии от COVID-19 начнется в конце февраля.

Ранее в Малайзии одобрили применение препарата компании Pfizer от коронавируса. Поставка первой партии планируется в феврале.

За время пандемии в Малайзии выявили более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 900 из них имели летальный исход.

Теги: #малайзия #вакцина #иностранцы
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