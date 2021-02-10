Директор НАБУ: сложно спрогнозировать ситуацию с доставкой судьи Вовка в суд

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отмечает наличие ряда объективных причин, которые осложняют ситуацию с доставкой в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка для избрания меры пресечения.

На брифинге в среду в Киеве, комментируя ситуацию с решением суда о повторном принудительном приводе Вовка в суд для избрания ему меры пресечения, Сытник напомнил, что в деле судьи ОАСК "НАБУ и САП фактически одни против огромной системы других органов".

"Ситуация усугубляется тем, что у нас отсутствует руководитель САП. Максим (ио руководителя САП Максим Грищук – ИФ) не имеет права подписывать целый ряд процессуальных документов, которые касаются специальных субъектов, в том числе и судей. И тут, к сожалению, на сегодняшний день, мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора", - пояснил директор НАБУ.

В этом контексте он добавил: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем. Вы видите, в каких условиях детективы работают по этому делу, как вручаются повестки".

Он пояснил, что этим также осложняется доставка в суд Вовка для избрания ему меры пресечения.

"Есть решение о принудительном приводе, которое прокомментировано одним из подозреваемых, он сказал, что фактически плевать на него хотел, потому что считает его незаконным. Но вопрос заключается в том, что чтобы выполнить принудительный привод, нам надо понимать, где человек находится", - добавил Сытник.

При этом он напомнил, что также сложности по этому делу и с продлением срока досудебного расследования, поскольку решение принимается в Офисе генпрокурора.

"Мы просили продлить срок (расследования – ИФ) на 6 месяцев, нам продлили на 2 месяца, и опять-таки это много в чем ограничивает", - подчеркнул директор НАБУ.