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15:52 29.09.2021

ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

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ВАКС оштрафовал главу ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как отмечается на сайте ВАКС, примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4540 грн.

Подозреваемый вправе ходатайствовать об отмене постановления о наложении на него денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК Украины. Ходатайство подается суд, который вынес решение о наложении денежного взыскания.

"Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит", - отмечают в ВАКС.

Полный текст судебного решения будет объявлен 04 октября в 13:30. С ним можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по номеру дела 991/8516/20.

Как сообщалось, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителям Евгению Аблову и Владимиру Келеберде, четырем судьи и экс-главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Всего подозрения в захвате государственной власти вручались 12 лицам.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщалось на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Теги: #оаск #вовк #штраф #вакс
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