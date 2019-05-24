Директор НАБУ рассказал миссии МВФ о препятствиях в работе Бюро по борьбе с высокопоставленными коррупционерами

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу указал на препятствия, с которыми сталкивается Бюро в борьбе с коррупционерами в среде высокопоставленных чиновников.

Как сообщается на сайте НАБУ, Сытник отметил, что Национальное бюро прилагает усилия для разоблачения и привлечения к ответственности за коррупцию должностных лиц высшего звена, сталкиваясь на этом пути с постоянным сопротивлением, который удается преодолевать благодаря поддержке гражданского общества и международных партнеров.

Участники встречи обсудили пути усиления возможностей НАБУ как органа досудебного расследования. Среди прочего, речь шла о проблематике предоставления Бюро права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовную ответственность за незаконное обогащение и проведение аудита учреждения.

"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание к теме борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - сказал Сытник.