Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська отмечает, что Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (ЕГР), чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины (КС) или отдельного постановления.

"Вчера в медиа разошлась информация об отдельном постановлении, вынесенном Окружным административным судом города Киева относительно ситуации вокруг функционирования НАБУ. В ней ОАСК требует от органов государственной власти отреагировать на решение Конституционного суда Украины от 28/08/2020, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ", - написал Малюська на странице в Facebook во вторник.

Так, министр подчеркнул, что Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить какое-либо решение КС или отдельного постановления.

"Изменения в информации, которая содержится в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы, давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", - отметил Малюська.

Кроме того, по его словам, вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. "КС в своем решении указал, что в НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти – нет", - написал он.

Также в Минюсте добавили, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года.

"НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом, хотя обеспокоенность Окружного админсуда Киева я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают, и их будем регулировать", - подытожил министр.

Ранее Окружной административный суд города Киева постановил направил постановление: Минюсту и дал указание о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании решения КС, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении директора НАБУ Артема Сытника.