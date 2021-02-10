События

10:29 10.02.2021

На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

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На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

Возле села Дегтев в Волынской области спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус с 22 детьми, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 февраля в 8:22 в службу "101" поступило сообщение, что на автодороге возле села Дегтев Владимир-Волынского района попал в снежный сугроб школьный автобус, который транспортировал детей в учебное заведение в селе Суходолы Владимир-Волынского района", - сказано в сообщении.

На месте спасатели выяснили, что школьный автобус, в котором находились 22 учащихся 6-9 классов, воспитатель и водитель, попал в яму на дороге и забуксовал в снежном сугробе.

Спасатели оттащили транспортное средство на устойчивое дорожное покрытие, и автобус с детьми продолжил движение по маршруту.

Теги: #дети #снег #автобус
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