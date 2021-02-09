Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен в марте посетить Украину и Грузию, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтц на своей странице в Твиттере.

"Президент сегодня встретился с премьер-министром Украины и объявил, что намерен посетить Украину и Грузию в марте, чтобы подчеркнуть позицию ЕС в отношении поддержки их суверенитета и территориальной целостности, а также восстановления и реформ", - написал Лейтц во вторник.

По его словам, стороны также обсуждали отношения с Россией.