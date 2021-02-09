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13:31 09.02.2021

Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

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Нескоромный: я не буду работать против Украины, но готов рассказать европейцам о коррупции и украинскому обществу об СБУ

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный утверждает, что его юристы в настоящее время проводят переговоры с европейскими правоохранительными органами, от результатов которых будут зависеть его дальнейшие действия.

"Я записываю это видео, чтобы показать, что я жив, что я в безопасности и недосягаем для людей, которые хотели бы меня устранить... И чтобы сообщить, что завтрашней пресс-конференции, к сожалению, не будет. Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мне придется поменять стратегию защиты", - сказал Нескоромный в видеобращении в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что его дальнейшие действия будут зависеть от результатов переговоров, которое проводят его юристы с представителями европейских правоохранительных органов.

"Это непростые переговоры. Мне сделали определенные предложения, на которые я не могу согласиться, поскольку являюсь действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Я никогда не соглашусь работать против Украины. Однако я готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти, у меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные о выводе денег из госбанков - Ощадбанка, ПриватБанка, скоро будут данные по Укрэксимбанку и Укргазбанку", - рассказал он.

Также бывший первый замглавы СБУ добавил, что по-прежнему готов предоставить украинскому обществу информацию о том, "что происходит на самом деле в Службе безопасности Украины".

По утверждению Нескоромного, "СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок", а руководитель СБУ зачастую не имеет информации о происходящем, нет полной картины происходящего и у президента Украины Владимира Зеленского.

"Я офицер, я не боюсь Баканова (глава СБУ Иван Баканов – ИФ) и его окружения, меня не запугать угрозами и фальшивыми уголовными делами", - подытожил он.

В то же время в пресс-службе СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили: "Служба безопасности Украины не имеет намерений комментировать заявления манипулятивного характера бывшего 1-го заместителя главы СБУ. Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - ещё и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Таким образом любые заявления такого рода следует рассматривать исключительно через эту призму".

Также в СБУ обратились ко всем украинцам, у которых есть факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного значатся в перечне разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

Теги: #сбу #нескоромный
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