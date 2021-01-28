Пресс-конференция экс-замглавы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена из-за коронавируса

Брюссельский пресс-клуб отложил по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брихе (Laurent Brihay), "по причине ограничительных мер, введенных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля".

"Мероприятия не отменены, а отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно", - уточнил он.

Кроме того, соответствующее объявление размещено на сайте пресс-клуба.

Как сообщалось 26 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ. По данным правоохранителей, Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

В ведомстве также сообщили, что сейчас принимаются меры по розыску Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.