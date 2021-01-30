Нескоромный объявлен в розыск, проверяется информация о госизмене бывшего первого замглавы СБУ

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ) объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы.

"Его место нахождения не установлено", - подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ также отметили, что проверяется наличие в действиях Нескоромного признаков государственной измены.

"Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные 29 января в СМИ, относительно наличия в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 27 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Согласно информации правоохранителей, установлено, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова.

"Среди доказательств, подтверждающих это: видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали", - отметили в спецслужбе.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Расюк согласился на сделку со следствием и во время допроса заявил, что заказчиком убийства был Нескоромный.