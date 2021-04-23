Киевский апелляционный суд отменил арест Нескоромного, СБУ принимает меры по его розыску

Киевский апелляционный суд отменил постановление Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному, подозреваемому в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"СБУ известно о решении апелляционного суда Киева, которым еще 9 апреля отменено постановление Шевченковского районного суда об избрании Дмитрию Нескоромному меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем, это не мешает принимать меры по розыску Нескоромного, в том числе путем выполнения постановления суда, которым предоставлено разрешение на задержание подозреваемого", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного значатся в перечне разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения). Нескоромный подозревается по ст.348 ч.1 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения 29 января 2021 года.