Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Тринадцать украинских архитектурных проектов номинированы на премию Европейского Союза 2022 года в сфере современной архитектуры имени Мис ван дер Роэ, указывается в сообщении на сайте конкурса.

Первый список номинантов охватывает 449 проектов в период с октября-2018 по октябрь-2020. Второй список будет включать проекты, реализованные в период с ноября-2020 по апрель-2021 года.

Среди украинских архитектурных проектов, вошедших в первый список номинантов, семь расположены в Киеве, три – во Львове, два – в Харькове, один – в Днепропетровской области.

В числе столичных проектов: пешеходно-велосипедный мост между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" (студия Project Systems), кампус B12 в инновационном парке Unit.City (A. Pashenko Creative Architectual Workshop и KAN Development), "Рошен Плаза" на Демеевской площади (AER, InSitu, Buro-O, maass), "Гимназия А+" в составе жилого комплекса "Комфорт Таун" (Archimatika, Svoya Studio), ЖК Tetris Hall (A. Pashenko Creative Architectual Workshop), проект реконструкции Спасского бастиона и церковной площади (AER), выставочный павильон "Куб" музея Революции достоинства (Urban Curators и Егор Штефан).

В список также вошли проекты гостиницы Bankhotel, мемориала Героев Небесной Сотни и креативной международной школы во Львове, стоматологической клиники и конного клуба VG Horse Club в Харькове, а также детского сада в пгт Обуховка Днепропетровской области.