События

16:39 05.02.2021

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

1 мин читать
Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Тринадцать украинских архитектурных проектов номинированы на премию Европейского Союза 2022 года в сфере современной архитектуры имени Мис ван дер Роэ, указывается в сообщении на сайте конкурса.

Первый список номинантов охватывает 449 проектов в период с октября-2018 по октябрь-2020. Второй список будет включать проекты, реализованные в период с ноября-2020 по апрель-2021 года.

Среди украинских архитектурных проектов, вошедших в первый список номинантов, семь расположены в Киеве, три – во Львове, два – в Харькове, один – в Днепропетровской области.

В числе столичных проектов: пешеходно-велосипедный мост между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" (студия Project Systems), кампус B12 в инновационном парке Unit.City (A. Pashenko Creative Architectual Workshop и KAN Development), "Рошен Плаза" на Демеевской площади (AER, InSitu, Buro-O, maass), "Гимназия А+" в составе жилого комплекса "Комфорт Таун" (Archimatika, Svoya Studio), ЖК Tetris Hall (A. Pashenko Creative Architectual Workshop), проект реконструкции Спасского бастиона и церковной площади (AER), выставочный павильон "Куб" музея Революции достоинства (Urban Curators и Егор Штефан).

В список также вошли проекты гостиницы Bankhotel, мемориала Героев Небесной Сотни и креативной международной школы во Львове, стоматологической клиники и конного клуба VG Horse Club в Харькове, а также детского сада в пгт Обуховка Днепропетровской области.

 

Теги: #киев #ес #премия #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 05.02.2021
В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

15:09 05.02.2021
В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

12:33 05.02.2021
КГГА создала коордсовет по разработке плана действий "Зеленый город"

КГГА создала коордсовет по разработке плана действий "Зеленый город"

20:54 04.02.2021
Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

18:22 04.02.2021
Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

16:16 04.02.2021
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

15:04 04.02.2021
"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

13:54 04.02.2021
США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

13:47 04.02.2021
ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

13:23 04.02.2021
Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Creative States намерена до конца года нарастить портфель недвижимости до 20 тыс. кв. м и выйти на европейский рынок – основатель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

Турция откроет туристический сезон в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Охват вакцинацией по Календарю прививок в Украине в 2020 году сохранился на должном уровне – Ляшко

На Киевщине мужчина убил сожительницу, голову и конечности сжег, тело утопил

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

В Украине бумажные трудовые книжки заменят электронными

На Харьковщине в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобиль

Отслеживать процесс вакцинации в Украине будут с помощью нового информационного портала – Степанов

В "Официальном вестнике Украины" больше не будут публиковать распоряжения президента, постановления Кабмина и акты КС

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

Канада продлила запрет в отношении круизов до февраля 2022 года

Печатали доллары и сбывали за полцены. СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА