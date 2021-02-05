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13:22 05.02.2021

"Нова пошта" запустила 2-ю очередь Киевского инновационного терминала

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"Нова пошта" запустила 2-ю очередь Киевского инновационного терминала

Группа компаний "Нова пошта" запустила вторую очередь Киевского инновационного терминала (КИТ), вдвое увеличив его мощность - до 50 тыс. посылок в час.

Согласно сообщению компании в пятницу, строительство второй очереди терминала длилось 10 месяцев, а тестирование ее работы началось в декабре прошлого года.

Компания инвестировала около EUR14 млн в строительство и оборудование для оснащения второй очереди.

Как сообщает компании, вторая очередь КИТ - многоуровневая и оснащена современным оборудованием нидерландской компании Vanderlande. Посылки от 1,5 кг и шириной до 1,2 м сортируются на автоматизированных сортировочных лентах.

"Сейчас такие сортировочные линии запущены на двух этажах. В начале весны заработает еще одна линия сортировки, которая будет располагаться на третьем этаже", - отмечают в компании.

Для централизованного сбора посылок со всех этажей установлены спиральные вертикальные желоба, по которым все посылки двигаются вниз и попадают непосредственно на специальные телескопические конвейеры, откуда загружаются непосредственно в автомобиль.

"Конвейеры облегчают работу сотрудников терминала и сократят время пребывания посылки на терминале. Сейчас терминал оснащен 46-ю такими конвейерами, а после запуска третьей сортировочной линии будут установлены дополнительные", - подчеркивают в "Нова пошта" .

Посылки до 1,5 кг на терминале сортируются отдельно, через автоматическое сортировочное оборудование.

"Нова пошта" планирует и в будущем инвестировать в автоматизацию инфраструктуры, чтобы сохранить высокую скорость и качество доставки", - прокомментировал запуск второй очереди КИТ СЕО "Нова пошта" Александр Бульба.

Он также отметил, что объемы посылок растут из года в год, и автоматизация процессов необходима логистическому бизнесу, чтобы быстро и качественно обработать такое количество отправлений.

Как сообщалось, первая очередь Киевского инновационного терминала "Нова пошта" была запущена в 2018 году. К концу 2021-го планируется построить 16 терминалов разных категорий и еще три реконструировать.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

КИТ - крупнейший автоматизированный терминал Новой почты. За 2020 год он обработал 124 млн посылок, что почти на треть больше, чем за предыдущий год.

Теги: #нова_пошта #терминал
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