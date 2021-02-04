Активисты требуют обеспечить безопасность искателям убежища в Украине, в частности расследовать выдачу Узбекистану Алишера Хайдарова и Рахмиддина Сапарова.

"Тем, кто ищет защиты в Украине от преследований на родине, надо обеспечить ту безопасность, которую Украина обязалась предоставить. Если их уж разыскивают по каким-то страшным обвинениям, есть процедура экстрадиции, которая предусматривает возможность защитить себя, и есть абсолютный запрет выдавать людей туда, где им угрожают пытки и нечеловеческое обращение - запрет, который Украина подписала, ратифицировала и упрямо, последовательно игнорирует", - сказал координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В частности, он рассказал о том, что Хайдарова преследовали на родине из-за политических и религиозных убеждений, и 10 лет назад они вместе с женой прибыли сначала в Россию, а потом в Украину, где искали убежище. Однако, по словам Буткевича, они получили отказ в получении статуса беженца, а в октябре 2020 года Хайдаров был выкраден и отправлен в тюрьму Службы государственной безопасности Республики Узбекистан в Ташкенте.

В свою очередь, глава ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан" Анвар Деркач сообщил, что подобная история произошла с Рахмиддином Сапаровым, который отбывал срок наказания по приговору суда в Полтавской колонии общего режима, и, находясь там, обратился в "Ассоциацию мусульман-беженцев "Азан" за помощью, понимая, что ему угрожает экстрадиция в Узбекистан. По его словам, в день освобождения "неизвестные в черной униформе" вывезли Сапарова из колонии, а через несколько дней он оказался в Узбекистане.

"Мы узнали недавно, что и Алишер, и Рахмиддин находятся в приблизительно одинаковых условиях, они были лишены юридической поддержки, они были изолированы от родственников, от мира, от правозащитников, от любой информации", - указал Деркач.

Он подчеркнул, что, по мнению влиятельных международных правозащитных организаций, Узбекистан продолжает быть страной, где систематически нарушаются права человека, где людям угрожают сфабрикованные дела, приговоры, длительные сроки, пытки.

"Украина брала на себя обязательство не выдавать в такие страны искателей убежища, то есть имеем дело с очевидными фактами, когда Украина нарушает свои международные обязательства. Возникает вопрос: ради чего?" - добавил он.

Буткевич указал, что начиная с 2016 года из Украины были противозаконно возвращены, выданы или украдены 10 людей. Он призвал расследовать дело Хайдарова и обеспечить надлежащую безопасность и уход жене Хайдарова и ее детям.